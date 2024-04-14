وزير الأوقاف: قراءة القرآن تجلب السكينة والرضا والطمأنينة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة إن الدولة سعت في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي لحدوث انفراجة في كافة المجالات الحياتية، ومن بينها الدعم الكبير للعمل الدعوي.

وأضاف جمعة - في كلمته خلال في تكريم الأئمة والمبتهلين والدعاة، أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ومصلحة الأوطان من صميم مقاصد الأديان، موجها الشكر لكل ساهم بالعمل الدعوي داخل مصر وخارجها في شهر رمضان الماضي.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن قراءة القرآن تجلب السكينة والرضا والطمأنينة، حيث قال تعالى "الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب "، موضحا أن هذه الطمأنينة تحدث على مستوى الأفراد وتحدث أيضا على مستوى الشعوب والدول.

وأوضح أنه يجب أن نذكر أنفسنا بقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا "، مؤكدا أهمية السعي والهمة والأخذ بالأسباب للنجاة.

وأشار الوزير إلى أن كلا من ألمانيا وفنزويلا البرازيل وجهوا الشكر إلى وزارة الأوقاف على إيفاد مبعوثين متميزين للمسجد بهذه الدول خلال شهر رمضان.

وأضاف أنً الأئمة أدوا أداء عظيما ومتميزا ومثلوا إثراء ملموسا للفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية التي شاركوا فيها في عدد من المساجد وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا من جانب المجتمع المسلم على مستوى الأفراد والإدارات.