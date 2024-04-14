بعد رمضان.. 7 نصائح مهمة لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي

كتب- أحمد جمعة:

يعاني الكثير من الأشخاص من اضطرابات الجهاز الهضمي خاصة في الأيام الأولى بعد انتهاء شهر رمضان، إثر تغيير عاداتهم الغذائية وتناولهم للوجبات المختلفة.

ونشرت وزارة الصحة والسكان، 7 نصائح مهمة لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي، تشمل:

* تناول وجبات صغيرة لإتاحة فرصة لعملية الهضم الجيد

* مضغ الطعام جيدًا

* شرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الكسل والخمول

* عدم الإفراط في تناول الحلويات والدهون الحيوانية

* تجنب الإفراط في شرب المشروبات الغازية

* تناول الزبادي لأنه يحتوي على البكتيريا النافعة "البروبيوتك"

* ممارسة الرياضة المناسبة لحالتك الصحية مثل المشي أو غيرها من الرياضة

وتعد الاضطرابات الوظيفية هي تلك التي تبدو الأمعاء فيها طبيعية ولكنها لا تؤدي وظيفتها بشكل صحيح، حيث يعتبر الإمساك ومتلازمة القولون العصبي الأكثر شيوعاً بين المشاكل التي تصيب القولون والمستقيم.

وتشمل الأسباب الرئيسية لاضطرابات الجهاز الهضمي بحسب "كليفيلاند كلينك":

* اتباع نظام غذائي قليل الألياف

* عدم الالتزام بممارسة التمارين الرياضية بانتظام

* السفر أو التغييرات الروتينية الأخرى

* تناول كميات كبيرة من منتجات الألبان

* الإجهاد النفسي

* مقاومة الرغبة في التبرز

* الإفراط في استعمال الملينات والذي يؤدي مع مرور الوقت إلى إضعاف عضلات الأمعاء

* تناول مضادات الحموضة التي تحتوي على الكالسيوم أو الألمونيوم

* تناول أدوية مُعيَّنة (وخاصة مضادات الاكتئاب، وأقراص الحديد، ومسكنات الألم القوية المفعول مثل الأدوية المخدرة)

* الحمل بالنسبة للنساء من المرضى