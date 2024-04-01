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BBC

أحمد موسى يبرز أسباب زيارة الرئيس السيسي للأردن وأهميتها

11:45 م الإثنين 01 أبريل 2024

أحمد موسى

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كتب- حسن مرسي:
أوضح الإعلامي أحمد موسى مغزى الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الأردن، مشيرًا إلى أهميتها وتوقيتها الحاسم.

خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، لفت موسى إلى أن الأردن تواجه تحديات كبيرة ومظاهرات قد تهدد استقرار البلاد.

شدد موسى على أن مصر تقف بحزم ضد أية فوضى قد تطال الدول العربية، مؤكدًا على ضرورة مواجهة الدعوات التي تستهدف الأردن وتمس الأمن العربي المشترك. كما أكد على الدور الذي تلعبه مصر في دعم الاستقرار الإقليمي.

أشار إلى أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر والأردن حول القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة، مما يؤكد على عمق العلاقات بين البلدين.

أحمد موسى الرئيس السيسي الأردن ملك الأردن

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