رئيس هيئة الكتاب: التصوف دين مصر الحقيقي.. ورحيل والدي الأصعب في حياتي



كتب- محمد فتحي:

أكد الدكتور أحمد البهي رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن التصوف هو روح مصر والاعتقاد الحقيقي للمصريين، لافتا إلى أن مصر حالة صوفية مليئة بالحب والسلام.

وروى "البهي" في حوار مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس قطاع الثقافة بالشركة المتحدة في برنامج "كلم ربنا.. مع أحمد الخطيب" على الراديو 9090، سبب اختياره لكلية الآداب وتفوقه فيها ودخوله المجال الأكاديمي كأستاذ بالجامعة قبل أن يتم تعيينه رئيسا للهيئة العامة للكتاب.

وقال: إنه حقق حلم والده في أن يكون أستاذًا بالجامعة، قائلا: "كان لوالدي صديق حميم جدا يعمل أستاذا جامعيا بكلية الآداب وكان يحبه ويقدره وتمنى أن أكون مثله لذا كان هدفي من أول يوم لدخولي الجامعة أن أتفوق وأحقق حلم والدي".

وأضاف: "من المفارقات الجميلة هي يوم فوزي بجائزة الدولة التشجيعية، شهد أيضا فوز صديق والدي بنفس الجائزة، وكأن المولى عز وجل أراد أن يرسل لوالدي رسالة اطمئنان أنني حققت حلمه كما أراد".

وأشار إلى أن الموقف الأصعب في حياته يوم وفاة والده رحمه الله بشكل مفاجئ، إذ كان كبير العائلة وشيخا أزهريا مستنيرا في كفر الشيخ، وكان يِعلمهم المحبة المستنيرة من الله وشربوا منه الروح المصرية الصوفية في أبهي صورها.

وتابع: لما توفى والدي كنت في السنة الثالثة من كلية الآداب وعمري 19 سنة، والحمد لله إن والدتي كانت زي الجبل وقدرت تتحمل المسئولية بإباء وشمم، لكن أنا في الوقت دا وصلني شعور بأن ربنا تكفل بنا وإننا بقينا في معية الله مش في معية البشر، ودي كانت بداية الحديث العميق مع الله".

وعن فكرة برنامج "كلم ربنا" قال البهي: "الكلام مع ربنا لا يتوقف، لأن شعوري تجاه الله هو شعور بالكفالة واليقين والمحبة، وعندما تقوم العلاقة مع الله على الأسس دي أكيد بيكون قدرتك على مواجهته للمصاعب أكبر وأفضل".