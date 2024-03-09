حملة طوارئ للدفع الفوري.. محافظ الجيزة يكشف عن خطة عمل منظومة النظافة في رمضان

كتب- محمد أبو بكر:

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم وضع خطة عمل متكاملة لمنظومة النظافة خلال شهر رمضان المبارك؛ لضمان استمرارية الخدمة بشكل منتظم.

وأشار راشد إلى أنه يتم رفع نحو ١٢ ألف طن من القمامة يوميًّا، ومن المتوقع أن يزداد حجم القمامة المنتجة خلال شهر رمضان، وبالتالي يتطلب ذلك زيادة الجاهزية والاستعداد التام لفرق ومعدات النظافة؛ لضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة وفاعلية.

وأضاف محافظ الجيزة، حسب بيان المحافظة اليوم السبت، أن استعدادات منظومة النظافة خلال شهر رمضان تشمل تنظيم العمل على مدار اليوم في ثلاث فترات مختلفة، تبدأ الفترة الأولى من الساعة السابعة والنصف صباحًا حتى الواحدة والنصف ظهرًا، وتبدأ الفترة الثانية من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً، أما الفترة الثالثة فتكون من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

وأوضح المحافظ أن كل فترة تتضمن فرق النظافة والمعدات اللازمة؛ لتغطية كل القطاعات، ويتم تجهيز حملة طوارئ للدفع الفوري في حالة الحاجة إلى التدخل السريع؛ لرفع أي مخلفات من البؤر الساخنة، لتغطية اليوم بالكامل.

واطلع راشد على خطة وجود العاملين في مجمع القمامة ومحطات مناولة المريوطية وكرداسة والوراق والبراجيل على مدار 24 ساعة؛ لاستقبال المخلفات التي يتم إلقاؤها في المقالب والمحطات؛ لعدم تأثر منظومة العمل.

وأكد المحافظ ضرورة وجود متابعة دورية من أجهزة المحافظة؛ لضمان انتظام العمل وعدم السماح بأي تقصير، مؤكدًا أهمية تكريم العاملين المتميزين والمجتهدين في أداء عملهم.

وأشار محافظ الجيزة إلى تكليف فرق للنظافة في كل حي للوجود والمرور الدوري في محيط المساجد وموائد الرحمن ودور المناسبات؛ لمتابعة حالة النظافة ورفع أي مخلفات على الفور، إلى جانب وضع خطة عمل لسيارات الكنس الآلي؛ لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والمحاور المرورية.

وشدد محافظ الجيزة على مضاعفة جهود الوحدات المحلية في المراكز والقرى؛ لتمهيد وتجريد الطرق ورفع كفاءتها؛ بهدف تحسين حركة سير المواطنين وعدم السماح بوجود أية بؤر للمخلفات، لافتًا إلى ضرورة متابعة أداء شركات الجمع السكني ومتعهدي النظافة على مستوى المحافظة بالكامل من خلال أجهزة التفتيش والمتابعة والرصد.

وخصصت محافظة الجيزة، من خلال هيئة النظافة والتجميل، رقمًا؛ لاستقبال شكاوى المواطنين والبلاغات المتعلقة بالنظافة عبر الرقم 37486984، لتوجيه الحملات وفرق العمل لرفع المخلفات أو التعامل مع البلاغات المتعلقة بمنظومة النظافة فورًا.