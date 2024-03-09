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عبد الله حسن وأميرة البيلى يقدمان قصيدتين للشهداء خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

11:19 ص السبت 09 مارس 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب - محمد سامي

شهدت فعاليات الندوة التثقيفية الـ 39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، مشاركة الشاعر عبد الله حسن والشاعرة أميرة البيلي في أداء قصيدتين للشهداء.
وتحتفل القوات المسلحة المصرية يوم 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، وذلك تخليدا لأرواح الشهداء والتذكير بالتضحيات التى قاموا بها في سبيل الحفاظ على الوطن.
جاء اختيار يوم 9 مارس من كل عام مع ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض 1969 والذي ضرب أروع مثال على التواجد فى خط المواجهة فكان دائما في الصفوف الأمامية تأكيداً على تلاحم القائد مع جنوده في الميدان.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الشهيد القوات المسلحة

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