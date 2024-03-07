وزير الري يقدم واجب العزاء في وفاة علي حسن رئيس تنزانيا الأسبق

كتب- عمرو صالح:

قدم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لسفارة دولة تنزانيا واجب العزاء فى وفاة علي حسن مويني رئيس جمهورية تنزانيا الأسبق.

ونقل الدكتور سويلم خالص تعازي وصادق مواساة الحكومة المصرية والشعب المصرى لسامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا وللشعب التنزانى فى هذا المصاب الأليم ، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وتأتي تعازي وزير الموارد المائية والري كتعبير عن تضامن مصر مع دولة تنزانيا وشعبها في هذا الوقت العصيب، فى ظل العلاقات الوثيقة والتاريخ المشترك الذى يربط البلدين، وسعيهما لتعزيز التعاون والتواصل الدائم بينهما.

الجدير بالذكر أن الرئيس التنزاني السابق علي حسن مويني قد توفى اليوم الخميس الموافق ٧ مارس ٢٠٢٤ عن عمر ناهز الـ ٩٨ عامًا ، ويعد مويني ثاني رئيس لتنزانيا ، حيث تولى منصب الرئيس خلال الفترة من عام ١٩٨٥ إلى ١٩٩٥ خلفا للرئيس المؤسس للبلاد جوليوس نيريري.