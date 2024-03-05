المجلس القومي لحقوق الإنسان يختتم دورة التثقيف وبناء القدرات في الفيوم

كتب- محمد نصار:

اختتمت لجنة التدريب وبناء القدرات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، الدورة التدريبية الثانية حول (أساسيات حقوق الإنسان) للعاملين بوحدات حقوق الإنسان ومديريات الخدمات بمحافظة الفيوم بدعم من الاتحاد الأوروبي.

افتتح فعاليات الدورة التدريبية، عصام شيحة عضو المجلس ورئيس لجنة التدريب وبناء القدرات، وأكد أهمية تكثيف الجهود الوطنية لبناء القدرات وتدريب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، وفتح جسور التعاون المستدام مع الوزارات والجهات الحكومية على مستوى محافظات الجمهورية لتوطيد الصلة للوصول لهدف أساسي مرجو، وهو نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

وتناولت الدورة التدريبية على مدار 3 أيام من يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير وحتى الخميس الموافق 29 فبراير 2024، التعريف بالمجلس ودوره، وماهية حقوق الإنسان ونشأتها، والشِرعة الدولية لحقوق الإنسان، الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان، حقوق الإنسان في الدستور المصرى، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة- رؤية مصر 2030، ودور وحدات حقوق الإنسان.

واستهدفت الدورة التدريبية تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان التي أصبحت جزء لا يتجزأ من عملهم وتأهيلهم للقيام بدوره في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030.