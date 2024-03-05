أكد اهتمام الإمام الأكبر بالأروقة.. "الحداد" يتفقد استعدادات الجامع الأزهر لاستقبال رمضان

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تفقد الدكتور إسماعيل الحداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، اليوم أعمال الصيانة بالجامع الأزهر، والتي تم الانتهاء منها الأسبوع الماضي، والإنارة والمآذن، وذلك استعدادا لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان الفضيل.

وتابع الحداد، تجهيز أماكن الإفطار استعدادا لاستقبال الصائمين طوال الشهر الفضيل، وذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.



وخلال جولته التفقدية، تابع الحداد، أعمال الصيانة والتجديد بالمدرسة الأقبغاوية والتي يرجع عمرها لأكثر من ٧٠٠ عام، ومكتبة الدكتور حسن الشافعي عضو هيئة كبار العلماء، وتحدث مع بعض رواد المكتبة الذين وجهوا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر، لإتاحة الفرصة بتوفير المكتبات بالجامع الأزهر، واستمع إلى شرح تفصيلي عن تاريخ المكتبة بالجامع الأزهر، كما تفقد أعمال الاختبارات بمركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر والتي تأتي كمرحلة ثانية لهذا المركز، كما تفقد فضيلته بعض محاضرات كتب التراث بالظلة العثمانية ورواق المغاربة، ووحدة التصوير والمونتاج بالجامع الأزهر، موجها بتذليل كافة العقبات.

وفي ختام جولته تفقد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، قاعة الإمام محمد عبده بجامعة الأزهر، ومقر مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالرواق الأزهري، وكذا مقر رواق الخط العربي وورش الزخرفة بالجامع الأزهر الشريف، مؤكدا اهتمام فضيلة الإمام الأكبر بالرواق الأزهري عموما، وأنه يتابع فعاليات الدراسة بالرواق الأزهري لحظة بلحظة ويقف على جميع تفاصيلها، وذلك من أجل نشر المنهج الأزهري في ربوع الوطن وإتاحة العلم الشرعي الوسطي لجميع الراغبين.