عن واقعة سرقته.. داعية إسلامي: قُلت لحلمي بكر اللي سرقك شيطان الإنس

كتب- داليا الظنيني:

كشف الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، حقيقة سرقة الجن لأموال الراحل الملحن حلمي بكر.

ورد الدكتور محمد علي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد قائلا: "رن عليا الراحل حلمي بكر للحضور في منزله، وسألني عن حقيقة سرقة الجن لأمواله".

وتابع الدكتور محمد علي: "قلت للراحل حلمي بكر اللي سرقك شيطان الإنس مش شيطان الجن، وتم معرفة السارق بعد ذلك، حيث كان يضع منوما للراحل في الطعام أو الشراب ويقوم بسلب المال".