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"السلع التموينية": ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام -تفاصيل

05:03 م الإثنين 04 مارس 2024

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كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من (أي منشأ)

لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة)

فترة الوصول من 15 إلى 30 أبريل و/ أو من 1 إلى 15 مايو 2024، وذلك بالسداد : At Sight .

وقالت الهيئة العامة للسلع التموينية، في بيان لها اليوم الإثنين، إن أسعار العروض تقدم على أساسCIF بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي؛ على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 9 مارس 2024، بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية.

ونوهت الهيئة بأن باقي الشروط يكون طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام، ويمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، بمبنى وزارة التموين.

الهيئة العامة للسلع التموينية سكر القصب الخام السلع التموينية الشركة القابضة للصناعات الغذائية

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