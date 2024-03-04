"الرعاية الصحية" تعلن مؤشرات أداء الخدمة بالسويس خلال 6 أشهر: 300 ألف خدمة وألف عملية

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن مؤشرات أداء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس خلال 6 أشهر من بدء التشغيل التجريبي لنظام التغطية الصحية الشاملة بالمحافظة في أغسطس 2023 وحتى الآن.

وأشار الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى تقديم 300.000 خدمة طبية وعلاجية للمواطنين تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة من خلال منشآت هيئة الرعاية بمحافظة السويس، فضلًا عن إجراء 1000 عملية جراحية متقدمة، وذلك خلال فترة التشغيل التجريبي منذ أغسطس 2023 وحتى الآن.

وأضاف السبكي في بيان أنه تم تقديم أكثر من 225.000 خدمة طب أسرة من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة السويس، والبالغ عددهم 26وحدة ومركزًا تم تشغيلهم حتى الآن بالمحافظة، مشيرًا أن منشآت الرعاية الأولية أي وحدات ومراكز طب الأسرة تقدم أكثر من 80%من الخدمة الطبية التي يحتاجها المواطن.

ولفت إلى نسبة تسجيل المواطنين بنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس حتى الآن والتي بلغت 65%من إجمالي المواطنين، وذلك بواقع ما يقرب من 500.000 مواطن مسجل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة حتى الآن ، فيما تم إجراء 107.000 فحص طبي شامل، مشيرّا إلى إطلاق العديد من المبادرات لتعزيز الوعي لدى المواطنين حول أهمية إجراء الفحوصات الطبية الشاملة، ودوريتها وفقًا لأحدث الإرشادات العالمية، وكذلك تعزيز الوعي حول مراحل تقديم خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية

وأضاف السبكي أن مجمع السويس الطبي هو أضخم مجمع طبي تابع لهيئة الرعاية في إقليم القناة، ويقدم خدمات الرعاية الثالثية، لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، مؤكدًا أنه سيحقق نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأهالي السويس والإقليم، حيث يضم 427 سريرًا، و109 للرعايات المركزة، و70 للغسيل الكُلوي، و64 عيادة خارجية، و54 حضانة للأطفال، و4 مراكز متخصصة لأمراض الكُلى وطب وجراحة العيون والقلب والقسطرة والحروق والتجميل، ووحدتي لعلاج السكتة الدماغية وأخرى للمناظير، وغيرهم الكثير من الخدمات الصحية المتقدمة والمتطورة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس ترتكز على 33 منشآة صحية، منها 6 مستشفيات، وهم، "مجمع السويس الطبي، مستشفى السويس للجراحات الدقيقة، مركز الأورام بالسويس، مركز الكبد والجهاز الهضمي، مستشفى الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية، مستشفى طوارئ العين السخنة"، إضافة إلى 27 مركز ووحدة طب أسرة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء المحافظة.

وأكد السبكي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي قطاع الرعاية الصحية اهتمامًا خاصًا وذلك بما يحقق تطلعات المواطنين ويلبي احتياجاتهم في ظل التغطية الصحية الشاملة وأهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الرعاية الصحية تأتي في مقدمة الأولويات دائمًا لبناء الإنسان، ولافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل يعد ركيزة أساسية للإصلاح الصحي الشامل في مصر وقد حصد العديد من الإشادات الإقليمية والدولية.