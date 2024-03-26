مايا مرسي تقدم للرئيس السيسي العدد التذكاري "إرادة سياسية شهادة للتاريخ"

كتبت- نور العمروسي:

أصدر المجلس القومي للمرأة العدد التذكاري "إرادة سياسية شهادة للتاريخ"، والذي يوثق ما تحقق من إنجازات ومكتسبات للمرأة المصرية خلال 10 سنوات والذي قدمته الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية "المرأة المصرية والأم المثالية ٢٠٢٤"، والذى شهدها الرئيس وقرينته انتصار السيسي.

ويقدم العدد شهادة للتاريخ بأقلام العديد من الوزيرات والشخصيات العامة وكبار المسئولين والمسئولات ونائبات مجلسي الشيوخ والنواب حيث وصلت إلى أكثر من 250 وثيقة تتحدث عن إنجازات وجهود مصر لتمكين المرأة، كما يتضمن العدد التذكاري كلمات الرئيس الداعمة والمحفزة للمرأة ومواقفه الإنسانية.

ويتضمن أيضا كلمات السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس لتقديم نفس الدعم والرقي الإنساني للفتيات كأفضل إستثمار فيهن للمجتمع.

يأتى ذلك في إطار ما يشهده ملف تمكين المرأة المصرية من طفرة غير مسبوقة محليًا ودوليًا خلال السنوات العشر الأخيرة حيث بدأ في شهر يونيو 2014 عصر ذهبي للمرأة المصرية بفضل وجود إرادة سياسية واعية مستنيرة تحترم المرأة وتقدرها وتؤمن بأن تمكين المرأة واجب وطني.