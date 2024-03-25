وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدون منظومة التخلص الآمن من المخلفات

كتب- محمد نصار:

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، منظومة التخلص الآمن من المخلفات بمدفن شبرامنت بمحافظة الجيزة والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع تمهيدا لوضع منظومة تتوافق مع الاشتراطات البيئية.

وبحسب بيان وفي بداية الجولة، تفقد وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة، الخلايا بالمدفن، واستمعوا لعرض تفصيلي عن إنشاء الخلايا بالمدفن وآلية العمل فيه والتوسعات التي تمت بالمدفن، حيث تم إنشاء خلية على 10 أفدنة، كما سيتم إنشاء 4 خلايا أخرى على مساحه 70 فدانا.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إنشاء المدفن الصحي الجديد للمخلفات بشبرامنت بمحافظة الجيزة، يأتي في إطار عقود تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة وإزالة تراكمات القمامة في عدد من المقالب بالمحافظات بتكلفة 565 مليون جنيه، في محافظات مطروح والبحيرة ودمياط والشرقية والجيزة، والتي تم توقيعها بين وزراء البيئة والتخطيط والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع في تنفيذ المنظومة، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت، مشيرة إلى أن تلك المشروعات تساعد على رفع كفاءة نقل والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظات.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، بسرعة تشغيل منظومة المعالجة وطرحها للقطاع الخاص وذلك لاستيعاب كل المخلفات التي يتم تولدها من محافظة الجيزة والحصول على قيمة اقتصادية منها سواء لإنتاج وقود بديل لمصانع الأسمنت أو كسماد عضوي بجانب المفروزات.

كما شددت وزيرة البيئة، على ضرورة الإغلاق الآمن للمقلب المحكوم بشبرامنت، والتزام مسئولي استقبال المخلفات بالمدفن بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن لدفن المخلفات وإدارة المدفن بطريقة آمنة والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن حتى يكون دفن آمن، وضرورة التزام العاملين بالمدفن بمهمات الوقاية، مشيرة إلى ضرورة أن يتم التخلص الآمن من نواتج الدفن في الأماكن المخصصة لها.

وأكدت وزيرة البيئة، أن تلك الجهود تأتي في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، ومساهمتها في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة كأحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات بما يحقق عائدا بيئيا واجتماعيا واقتصاديا ويحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات والتي تعد أحد مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مشروع المدفن الصحي للمخلفات بشبرامنت هو مشروع متكامل يتضمن إنشاء عدة خلايا للدفع الصحي الآمن للمخلفات حيث سيتم توسعة المدفن الحالي لتصبح المساحة الكلية للمدفن 70 فدانا بما يساهم في الإصحاح البيئي والحد من انبعاث ملوثات الهواء وتحقيق أعلى استفادة من المخلفات في محافظة الجيزة واستكمالًا لخطة تحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تهدف لتحقيق التكامل لمراحل المنظومة المختلفة من الجمع والنقل والتدوير مما يعد نقله حضارية كبيرة للمحافظة وسيكون لها مردود بيئي وإيجابي على المحافظة خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن تكلفة المدفن الجديد ستصل إلى حوالي 294 مليون جنيه، حيث تم توقيع عقود التنفيذ بحضور وزراء التخطيط والبيئة والهيئة العربية للتصنيع، مشيرا إلى أهمية الانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المحددة للمشروع.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالجيزة وباقي محافظات الجمهورية بما يساهم بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا، كما أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الوزراء لكل مستجدات تنفيذ المنظومة والمشروعات المستهدفة بها في مجال البنية التحتية.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بمنظومة تدوير المخلفات الصلبة وتم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة لإنشاء مشروعات البنية التحتية على أرض جميع المحافظات.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المدفن الهندسي الصحي بشبرامنت يعد منظومة متكاملة لجمع وفرز وإعادة تدوير المخلفات وهو الأول من نوعه بمصر من حيث المساحة وآلية العمل ومخرجات الإنتاج المنتظر توفيرها من مواد كيميائية ومدخلات صناعية ومصادر للطاقة من شأنها مضاعفة الاستفادة من المخلفات وتوفير قيمة مضافة متمثلة في الإيرادات حصيلة بيع تلك المخرجات.

كما عرض المحافظ، جهود أجهزة المحافظة بالتنسيق مع المستثمرين لسرعة بدء الأنشطة بمصانع إعادة التدوير بالمدفن لسرعة تحقيق العائد الاستثماري المنتظر منها.