مصر مستقرة وآمنة.. أول تعليق من رئيس هيئة تنشيط السياحة على زيارة منتخب كروانيا الأهرامات

كتب- محمد أبو بكر:

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة إحدى رعاة بطولة كأس العاصمة لكرة القدم والتي يتواجد بها ٤ منتخبات، وهم كرواتيا وتونس ونيوزلندا بالإضافة إلى منتخب مصر.

وأضاف "القاضي"، لمصراوي، أن البطولة تمثل فرصة لمنتخب مصر بأن يمتلك فترة إعداد جيدة، خاصة وأن المنتخبات المتواجدة قوية والمنافسة مميزة.

وأشار رئيس هيئة تنشيط السياحة، إلى أن الهيئة شاركت من البداية في رعاية البطولة؛ للترويج العاصمة والسياحة في مصر وجميع المزارات السياحية، بالإضافة إلى زيارة منتخب كرواتيا إلى الأهرامات اليوم.

وأوضح، أن كل لاعب يضع على السوشيال ميديا به الصور الخاصة به أثناء وجوده في مصر بشكل عام أو الأهرامات اليوم، مما يساهم في الترويج للسياحة المصرية.

ونوه إلى أن الهيئة تقوم بأخذ الصور والفيديوهات وكل المواد وتنشرها عبر السوشيال ميديا الخاصة بها؛ لتكون رسالة قوية للعالم بأن مصر مستقرة وآمنة في ظل هذه الظروف، وإلا كانت هذه المنتخبات لن تأتي حتى تلعب من الأساس، وتقوم بزيارة المزارات المصرية.