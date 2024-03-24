للإناث.. العمل تعلن عن توفير 75 فرصة بمحافظتين خلال أيام – (تفاصيل)

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة العمل، عن توفير عدد من فرص العمل للإناث، بمحافظة الجيزة وسوهاج.

وأعلنت "العمل"، بحسب بيان لها، عن توافر عدد 75 فرصة عمل للإناث في وظيفة "أخصائي تمويل".

ويرصد "مصراوي"، تفاصيل الوظائف المُعلنة في كل محافظة، كما يلي:

الجيزة

- يوم مفتوح للتوظيف لفرع العياط محافظة الجيزة يومي الأربعاء والخميس 27 و28 مارس 2024، وذلك بمقر المؤسسة في مدينة العياط "شارع شكري القواتلي أرض المحلج عمارة عادل عربان بجوار بابا صالح أمام المستشفى الخيري"، الساعة الحادية عشر صباحًا.

- يمكن للراغبات في الحصول على تلك الفرص من محافظة الجيزة التسجيل على الرابط التالي.. اضغط هنا.

سوهاج

فرع طهطا

- يوم مفتوح للتوظيف، الإثنين والثلاثاء 1 و 2 أبريل 2024، بمقر المؤسسة، "مدينة طهطا بشارع 27 من ش صلاح سالم ناصية التأمينات المعاشات"، خلال الساعة الحادية عشر صباحًا.

فرع سوهاج

- يوم يوم مفتوح للتوظيف، بالعنوان الآتي:"2 ش زين بن ثابت من ش الجمهورية أمام محل 50 فاكهة بجوار عيادات د/ السيد"، خلال الساعة الحادية عشر صباحًا.



