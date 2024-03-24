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BBC

100 مليار جنيه زيادة في الأجور .. ننشر أبرز مخصصات الموازنة العامة قبل مناقشتها في النواب

04:02 ص الأحد 24 مارس 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ خلال الفترة المقبلة، وذلك لإقرارها قبل ٣٠ يونيو المقبل.

وينص الدستور وفقا للمادة رقم 124، على ضرورة أن تعرض الحكومة مشروع الموازنة العامة الجديدة على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.

ويرصد مصراوي أبرز مخصصات الموازنة العامة الجديدة قبل مناقشتها في البرلمان والتي جاءت على النحو التالي:-

- مخصصات الدعم الحكومي 134 مليار جنيه للسلع التموينية، وأكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و40 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة”.

- رغيف العيش يتعدى 125 مليار جنيه بعد توقعات بتجاوز تكلفته 125 قرشاً، في حين يدفع المواطن 5 قروش فقط.

- إجمالي المصروفات العامة المتوقعة لموازنة مصر 2025/2024 بنحو 3.9 تريليون جنيه، فيما قدّر الإيرادات المستهدفة بنحو 2.6 تريليون جنيه.

- ٢٣ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الصادرات.. وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية.

- دعم المواد البترولية في موازنة ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ سوف يتعدى ١٤٧ مليار جنيه نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة.

- رفع مخصصات تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين إلى 573 مليار جنيه في العام المالي المقبل لاستيعاب الحزمة الأخيرة وذلك مقارنة بمخصصات قدرها 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي الموازنة العامة للدولة مشروع الموازنة العامة الجديدة

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رمضانك مصراوي

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