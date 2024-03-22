مع بداية فصل الربيع.. الزراعة توجه نصائح هامة لمزارعي القمح والفاكهة



كتب- عمرو صالح:

بدأ اليوم الجمعة، 22 مارس، فصل الربيع لعام 2024، والذي تشهد فيه الأجواء حالة من التقلبات النسبية ما بين حرارة النهار وبرودة الليل، مما يؤثر بشكل كبير على النباتات والمحاصيل المزروعة بالرقع الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية لا سيما محصول القمح وأشجار الفاكهة.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك نصائح هامة لمزارعي القمح والفاكهة قائلا: يحظر ري القمح في كافة محافظات الوجه البحري وبعض محافظات الصعيد وهم: بني سويف والفيوم والمنيا واسيوط وسيناء خلال الفترة الحالية.

وتابع: يجب على مزارعي الفاكهة العمل بالبرنامج الطبيعي للأشجار المتمثل في إعطاء رية سريعة في مناطق الظهير الصحراوي مع إضافة الفولفيك وعالي الفسفور ونترات الماغنسيوم ونترات البوتاسيوم مشرا بأ الأيام الحالية هي الوقت المثالي لذلك.

وواصل: يجب على مزراعي الحبوب العطرية مثل الكمون – الشمر – الكراوية – اليانسون – الكسبرة في محافظات الصعيد رش محصولهم بسترات أو اسيتات أو نترات البوتاسيوم مع سيتوكينين 4% ( 30 سم فقط للفدان).