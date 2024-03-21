حدث في 8 ساعات| السيسي يكرم 10 نماذج مضيئة من السيدات.. وحظر زراعة القطن الأمريكي في مصر

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي 10 نماذج مضيئة من السيدات، والقوات الجوية المصرية تواصل إسقاط أطنان المساعدات الإنسانية على قطاع غزة وزارة الزراعة تحظر زراعة القطن الأمريكي في مصر.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة المصرية خلال الـ8 ساعات الماضية:

السيسي يكرم 10 نماذج مضيئة من السيدات.. تعرف عليهن

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي النماذج المضيئة من السيدات المصريات المشرفات في مختلف المجالات، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، وهن: الدكتورة نادية اسكندر زخارى وزير البحث العلمي سابقًا والحائزة على جائزة الدولة التقديرية

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السيسي: إنشاء صندوق الأسرة والمرأة المعيلة حتى لا تكون "لايصة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الله تعالى طلب احترام وتقدير المرأة، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بذلك أيضًا.

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القوات الجوية المصرية تواصل إسقاط أطنان المساعدات الإنسانية على قطاع غزة

واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ الجسر الجوى الإنسانى لإسقاط المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية على المواطنين الفلسطينيين شمال قطاع غزة وذلك على مدار يومى ( 20 - 21 ) من شهر مارس الجارى

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2000 جنيه للأردب.. التموين: بدء موسم توريد القمح المحلي 15 أبريل

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا وزاريا يقضي ببدء موسم توريد محصول القمح المنتج محليًا "موسم 2024" لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية اختياريًا اعتبارًا من 15/4/2024 حتى 15/8/2024.

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الصحة: فحص 439 ألفًا و952 سيدة ضمن مبادرات تحسين الصحة خلال رمضان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات على 439 ألفًا و952 سيدة ضمن 4 مبادرات من المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، منذ بداية شهر رمضان المبارك 2024 حتى أمس الأربعاء في مختل

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وزيرة التضامن: إصدار قانون متكامل لرعاية وحماية أصحاب العمر الذهبي

هنأت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدات والفتيات بمناسبة عيد الأم ويوم المرأة المصري.

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حظر زراعة القطن الأمريكي في مصر.. تعرف على التفاصيل

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القرار رقم 88 لسنة 2024 بشأن تحديد مناطق زراعة أصناف القطن المصري الموسم الصيفي 2024.

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