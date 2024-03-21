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BBC

"أنا هساعدك فيه".. "السيسي" يُطالب صفاء أبو السعود بتقديم عمل فني جديد

02:44 م الخميس 21 مارس 2024

صفاء أبو السعود

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كتب-محمد فتحي:
طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الفنانة صفاء أبو السعود بتقديم عمل فني جديد، برعايته ومساعدته.

وخلال احتفالية يوم المرأة المصرية بمركز المنارة، ردت الفنانة صفاء أبو السعود على الرئيس السيسي قائلة: "إن شاء الله ياريس العيد جاى وهتشوفوا مني حاجات جديدة".

يذكر أن الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي، شهدا احتفالية يوم المرأة المصرية في مركز المنارة؛ تقديرًا لدور المرأة المصرية وتأكيدًا على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

صفاء أبو السعود السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس السيسي

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