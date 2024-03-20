مايا مرسي تبحث مع وزيرة التضامن الجزائرية دعم التعاون في ملف تمكين المرأة

القاهرة - أ ش أ:

استعرضت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي خلال مباحثاتها مع وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة بالجزائر كوثر كريكو، جهود مصر في مجال دعم تمكين المرأة المصرية اقتصاديا من خلال العديد من البرامج والمبادرات مثل برنامج الشمول المالي للمرأة ومجموعات الادخار والإقراض الرقمي للسيدات في القرى بمختلف المحافظات، فضلا عن تدريب السيدات على الحرف المختلفة من خلال المشاغل والوحدات الإنتاجية بفروع المجلس بالمحافظات، ومساعدة السيدات على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، والتسويق لمنتجاتهن..منوهة بجهود مصر في مجال مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة.

وذكر المجلس، في بيان أصدره اليوم، أن اللقاء الذي استهدف مناقشة سبل دعم التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في ملف تمكين المرأة بين البلدين، جاء على هامش فعاليات الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك، واستعرضت الدكتورة مايا مرسي، هيكل المجلس وتشكيله وآليات عمله واختصاصاته، مشيرة إلى قانون تنظيم عمل المجلس الذي يتضمن حق المجلس في إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله قبل إصدارها، واقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة، وتعزيز حقوقها.

ونوهت الدكتورة مايا مرسي بجهود مصر في مجال مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة من خلال إصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تحمي المرأة المصرية وتمكنها في كافة المجالات، إلى جانب دور مكتب شكاوى المرأة في تقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات المعنفات.

وأشارت إلى برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة الذي يهدف إلى مناقشة تكوين الأسرة والتربية الإيجابية للأبناء واختيار شريك الحياة.

من جهتها، أشادت الوزيرة الجزائرية بجهود مصر في مجال تمكين المرأة في كافة المجالات، معربة عن تطلعها لتبادل الخبرات والتجارب في هذا الملف المهم، مستعرضه جهود الجزائر في مجال تمكين المرأة.