رئيس الوزراء: الابتكارات التكنولوجية الحديثة ساعدت على نمو السياحة العلاجية

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مستقبل صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية يعتبر الأهم على مستوى البشرية، كونها ترتبط بصحة الإنسان وعافيته ورفاهيته.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتطبيقات السياحة العلاجية: فضلًا عن ذلك يمكن الاستدلال على أهميتها الاقتصادية بموجب إحصائيات عدة، حيث يتجاوز حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول العملاقة مثل اليابان وألمانيا أو الهند.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه وفقا لجمعية السياحة العلاجية، يعبر عشرات الملايين سنويا حول العالم حدود بلدانهم الوطنية ويسافرون إلى وجهات أخرى لتلقي الرعاية الصحية.

وتابع: هذا النمو كبير بسوق السياحة العلاجية والاستشفائية، يأتي مدفوعا بالتطورات المتلاحقة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية والابتكارات التكنولوجية الحديثة والتقنيات العلاجية المستجدة، والتي من شأنها تحسين خدمة الرعاية الصحية والارتقاء بالتجربة التي يتلقاها المرضى، الأمر الذي يحفز المواطن العالمي على السفر للحصول على تجربة علاجية أفضل.