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الرئيس السيسي يثمن جهود القوات المسلحة في تحقيق "التنمية الشاملة"

09:53 م الثلاثاء 19 مارس 2024

الرئيس السيسي

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القاهرة - مصراوي:

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لما تقوم به القوات المسلحة من جهود بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية؛ لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير "حياة كريمة" للمواطنين في ربوع الوطن كافة، ودعم ركائز الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات والتحديات الراهنة.

وأكد الرئيس السيسي - خلال حضوره حفل الإفطار السنوي، الذي أقامته القوات المسلحة اليوم الثلاثاء؛ تزامناً مع الاحتفال بذكرى إنتصارات العاشر من رمضان - أن الشعب المصرى يقدر الجهود والتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة لحماية مصر وصون مقدساتها .

وقدم الرئيس السيسي، التهنئة إلى رجال القوات المسلحة والشعب المصري العظيم بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، "التي ستظل واحدة من أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء"، معرباً عن تقديره لجهود رجال القوات المسلحة وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه .

حضر احتفالية الإفطار: المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية ولفيف من كبار رجال الدولة وقدامى قادة القوات المسلحة .

الرئيس السيسي القوات المسلحة حياة كريمة حفل الإفطار السنوي انتصارات العاشر من رمضان

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