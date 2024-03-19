"بسبب تغيير الكرسي".. السكة الحديد تكشف حقيقة غرامة الـ 5 آلاف جنيه

كتب- أحمد السعداوي:

ذكرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن ما تم تناوله عبر أحد القنوات بخصوص فرض غرامة قدرها 5 آلاف جنيه في حالة الجلوس على كرسي مخالف للكرسي المدون بالتذكرة أو كرسي غير محجوز، غير صحيح.

وأكدت الهيئة بأن الخبر غير صحيح.

وناشدت الهيئة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات والأخبار المضللة والمغلوطة والتي تهدف إلى إثارة البلبة لدي المواطنين والحصول على كافة المعلومات التي تتعلق بمرفق السكك الحديدية من مصادرها الرسمية بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.

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