الأمم المتحدة: مجاعة متوقعة في غزة من الآن حتى مايو

(مصراوي)

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن قطاع غزة سيشهد مجاعة متوقعة في شمال القطاع من الآن وحتى مايو المقبل.

وقالت الأمم المتحدة، إن نحو نصف أهالي قطاع غزة يعانون من المجاعة بالفعل.

وأشارت الأمم المتحدة في بيانها، إلى أنه لا يزال من الممكن تجنب تفشي المجاعة من خلال وقف إطلاق النار وزيادة دخول المساعدات إلى القطاع.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، قد قالت في بيان سابق لها اليوم، إن قوات الاحتلال لم تسهل إلا دخول 25% فقط من المساعدات المقرر دخولها إلى شمال قطاع غزة.