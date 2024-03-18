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BBC

الأمم المتحدة: مجاعة متوقعة في غزة من الآن حتى مايو

02:01 م الإثنين 18 مارس 2024

منظمة الأمم المتحدة

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(مصراوي)

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن قطاع غزة سيشهد مجاعة متوقعة في شمال القطاع من الآن وحتى مايو المقبل.

وقالت الأمم المتحدة، إن نحو نصف أهالي قطاع غزة يعانون من المجاعة بالفعل.

وأشارت الأمم المتحدة في بيانها، إلى أنه لا يزال من الممكن تجنب تفشي المجاعة من خلال وقف إطلاق النار وزيادة دخول المساعدات إلى القطاع.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، قد قالت في بيان سابق لها اليوم، إن قوات الاحتلال لم تسهل إلا دخول 25% فقط من المساعدات المقرر دخولها إلى شمال قطاع غزة.

الأمم المتحدة غزة مجاعة في غزة

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