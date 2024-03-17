إعلان

BBC

الرئيس السيسي: نجحنا في تحقيق نقلة نوعية بشراكتنا مع الاتحاد الأوروبي

06:40 م الأحد 17 مارس 2024

القمة المصرية الأوروبية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا


كتب- محمد أبو بكر:
رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بقادة الاتحاد الأوروبي في مصر، قائلا: «تأتي زيارتكم للقاهرة اليوم وسط زخم مكثف تشهده العلاقات المصرية الأوروبية سواء مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو دوله الأعضاء».

وأضاف السيسي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي جمعه بقادة الاتحاد الأوروبي، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، على الهواء: «لقد مثلت زيارتكم مرحلة شديدة الأهمية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، إذ نجحنا معا في تحقيق نقلة نوعية في شراكتنا، حيث وقعت منذ قليل بالتوقيع مع رئيسة المفوضية الأوروبية على وثيقة إعلان سياسي مشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بهدف الارتقاء بمستوى التعاون من أجل تحقيق المصالح المشتركة».

القمة المصرية الأوروبية عبدالفتاح السيسي العلاقات المصرية الأوروبية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السيسي: ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي يهدف لتحقيق المصلحة المُشتركة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

الالتزام بمسار حل الدولتين.. السيسي يُحذر من تداعيات أي عمليات عسكرية في رفح
غدا.. ذروة التقلبات الجوية وهذه حالة الطقس الأيام المقبلة