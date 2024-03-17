الرئيس السيسي يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة

كتب- محمد سامي:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به .

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تم التباحث بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها توقيع الجانبين المرتقب اليوم على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار د. أحمد فهمي، إنه تم تناول الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به.