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BBC

"استوديو الأهرام ذاكرة السينما المصرية".. وزيرة الثقافة تكشف ما حدث للأرشيف والبلاتوهات في الحريق

12:32 ص الأحد 17 مارس 2024

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

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كتب- حسن مرسي:

كشفت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تفاصيل الحريق الذي شب في استوديو الأهرام موضحة أنه كان هناك لغط كبير في المعلومات حول الحادث.

وتابعت الوزيرة نيفين الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن ستوديو الأهرام عريق وكبير ويمكن أن نسميه ذاكرة السينما المصرية، مشيرة إلى أن استوديو الأهرام به مساحة كبيرة فارغة مبنى فيه حارة مصرية شعبية موجودة منذ 1986 وتحديدا منذ تصوير فيلم الجوع، وكل شركات الإنتاج تستخدم هذه الحارة في التصوير الخارجي.

وأردفت أنه بعد انتهاء التصوير عند الواحدة والربع صباحا بعد منتصف الليل وغادر كل طاقم العمل وتم غلق الديكورات الخاصة بالتصوير وفصل التيار الكهربائي كان الحادث.

وأضافت وزيرة الثقافة، أن النيران اندلعت في الدور العلوي من ديكورات الحارة الشعبية بالاستوديو حوالي الساعة 3:30 صباحًا، مشيرة إلى أن الديكور المصمم من مواد قابلة للاشتعال كان في الهواء الطلق وبالقرب من العمارات السكنية، مما ساعد على انتشار النيران، وما زال التحقيق جاريًا لمعرفة الأسباب.

وزيرة الثقافة أشارت إلى أن جميع بلاتوهات الاستوديو ومعامله ومتعلقاته لم يطولها أي ضرر، وأن الحريق لم يؤثر على الغرف والأرشيف الذي بقي مغلقًا،

وتطرقت إلى التفكير في نقل الاستوديو إلى مكان أكثر اتساعًا وأمانًا، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية توسعته بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، مما يتناسب مع أهميته التاريخية.

نيفين الكيلاني زيرة الثقافة حمد موسى حريق استوديو الاهرام

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