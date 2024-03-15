إعلان

BBC

سيف زاهر: "الأهلي اتظلم ولم يتفاوض مع أبو جبل في معسكر المنتخب"

07:45 م الجمعة 15 مارس 2024

سيف زاهر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

كتب- عمرو صالح:
أكد الإعلامي الرياضي سيف زاهر، أنه كان جزءا من موضوع انتقال محمد أبو جبل إلى النادي الأهلي والذي لم يكتمل لأسباب ما، موضحًا أنه عرف الأمر لأنه رئيس مؤسسة كبيرة وكان الأهلي سيتعاقد مع حارس من ناديه.

وأضاف "زاهر"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس": "الأهلي اتظلم ولم يتفاوض مع محمد أبو جبل في معسكر المنتخب المصري"، موضحًا أنه كان هناك تفاوض من قبل الأهلي مع البنك الدولي وشقيق أبو جبل كان هو الذي يقود المفاوضات من مصر.

وأشار إلى أن الأمور لم تكتمل لأسباب ما تخص النادي الأهلي، معقبًا على إعلان الكابتن أحمد شوبير تفاصيل الانتقال قبل بداية مباراة مصيرية لمنتخب مصر، قائلًا: "مكونتش هعلن قبل نهاية المباراة.. عدي وجه نظر وهتسنى بعد الماتش، عشان مأثرش على اللاعب، بس الكابتن شوبير شاف أنه سبق له".

سيف زاهر أبو جبل منتخب مصر الأهلي

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالفيديو.. المفتي: صلة الرحم سبب في زيادة الرزق والبركة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

دموع الأسرة وحضور ودعوات الأصدقاء.. مشاهد من جنازة حبيبة الشماع "فتاة الشروق" - صور
"عايز صلاح يلعب في الأهلي السعودي".. رامز يستقبل اللاعب فراس البريكان في برنامج رامز جاب من الأخر
العظمى بالقاهرة 33.. "الأرصاد": موجة حارة لمدة 3 أيام بهذه المناطق
عاجل - الحكومة تنفي منع صلاة التهجد بالمساجد في العشر الأواخر من رمضان
"تناول أحداث غزة مع الطلاب".. الرئيس السيسي يتفقد أكاديمية الشرطة
رمضانك مصراوي| 32 صورة لنجوم الفن في سحور "سعدي جوهر"
* دراما رمضان.. تابع ٣٢ مسلسلا في شاشة واحدة