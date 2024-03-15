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BBC

وزير الأوقاف يهدي موسوعة رؤية إلى الأمير فيصل بن الحسين

05:50 م الجمعة 15 مارس 2024

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

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كتب-أ ش أ:
أهدى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نسخة من موسوعته الثقافية "رؤية" إلى الأمير فيصل بن الحسين بن طلال، الذي حضر المجالس العلمية الهاشمية؛ مندوبا عن ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله بن الحسين.
وهنأ الوزير، الشعب الأردني بشهر رمضان المبارك، سائلا الله - العلي العظيم - أن يجعله شهر يمن وخير وبركة على الدولتين الشقيقتين مصر والأردن، وقيادتهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، وملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله بن الحسين، وعلى الشعبين الشقيقين، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها

هذا المحتوى من

Asha
وزير الأوقاف مختار جمعة موسوعة رؤية فيصل بن الحسين

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