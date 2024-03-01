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BBC

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من بني سويف

11:41 ص الجمعة 01 مارس 2024

شعائر صلاة الجمعة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يقدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد عمر بن العزيز بمدينة بني سويف، ضمن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، ويتلو القرآن الشيخ ابراهيم الفشني.

ويلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة حول " الاستعدادُ لرمضانَ بالتكافل ومجالس العلمِ وتلاوة القرآنِ".

وقال وزير الأوقاف، عبر صفحته على فيسبوك:"يسعدني أن أشارك محافظة بني سويف الاحتفال بعيدها القومي، وأن أهنئ أهلها جميعا بذلك وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم".

ويعد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أحد مواليد قرية صفط راشين بمركز ببا ببني سويف.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:

شعائر صلاة الجمعة بني سويف صلاة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة

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