محافظ الجيزة: منافذ ومعارض سلعية بأسعار مناسبة للمواطنين خلال أيام

كتب- محمد أبو بكر:

واصل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولاته الميدانية المفاجئة؛ لتفقد الأسواق والمنافذ والمخابز البلدية والسياحي؛ للتأكد من انضباط الأسواق، وتوافر السلع بها، والحد من حالات الغش التجاري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء، بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع الغذائية ومراقبة أسعارها وجودتها.

وقام راشد، بحسب بيان صحفي، بجولة تفقدية لعددًا من المنافذ والمخابز بمنطقة أرض اللواء بحي العجوزة، واطمأن خلالها على أسعار السلع المقدمة، وجودة الخبز، والالتزام بالمواصفات والأوزان المحددة لرغيف الخبز.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن وأحياء المحافظة، بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة؛ لتحقيق الإنضباط بالأسواق، مؤكدًا علي إنشاء عددًا من المنافذ والمعارض السلعية خلال أيام؛ لزيادة المعروض من السلع، بأسعار مناسبة خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وحرص المحافظ خلال جولته، إلى استماع عدد من المواطنين؛ للاطمئنان على ضبط الأسعار، ومدى توافر السلع الغذائية لجميع الفئات، ومدى رضاهم عن جودة السلع المعروضة.

وأشار راشد، إلى أن الدولة حريصة على توفير جميع احتياجات المواطنين، وسوف تتعامل بشكل حازم حيال أية ممارسات احتكارية، من خلال استمرار شن الحملات الرقابية بشكل يومي على مختلف الأسواق والمخابز والسلاسل التجارية ومحالّ السوبر ماركت؛ للتصدي لأية تلاعب في الأسعار، أو احتكار السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ، خلال الجولة على تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة؛ لإحكام السيطرة على الأسواق، والتأكد من وجود قوائم الأسعار، وفواتير السلع المعروضة، وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

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