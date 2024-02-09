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BBC

أجواء دافئة.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الساعات القادمة

09:00 ص الجمعة 09 فبراير 2024
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 8 صورة
    حالة الطقس
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد حالة الطقس أجواء مائلة للدفء خلال فترات النهار، على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وتكون دافئة على جنوب سيناء والبلاد، وتشتد البرودة ليلًا وأثناء الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن درجة الحرارة الصغرى، بالمدن الجديدة الواقعة في القاهرة الكبرى، تتراوح من 10 إلى 11 درجة مئوية، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

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حالة الطقس الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية القاهرة السواحل الشمالية

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