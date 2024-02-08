الحكومة تكشف الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان تفاصيل المشروعات الاستثمارية الكبرى

كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المجلس هو المنوط به الإعلان عن تفاصيل المشروعات الاستثمارية الكبرى، وذلك بعد الانتهاء من تفاصيلها.

وأكد مدبولي، أن هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي، مشيراً إلى أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أنه قريبًا؛ وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكدًا أن هذه المشروعات الاستثمارية الكُبرى تُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مُضيفاً: هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا مُتعددة للدولة المصرية.

يذكر أن رئيس هيئة الاستثمار المصرية، حسام هيبة تحدث عن مشروع تطوير "رأس الحكمة" واختيار "تحالف إماراتي" لتنفيذه.

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