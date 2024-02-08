التنمية المحلية: إقامة 7126 معرضًا ومنفذًا لتوفير السلع بأسعار مخفضة

كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريرًا اليوم من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود المحافظين في تطبيق مبادرة، رئيس الوزراء، لخفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات، والتي تتضمن 7 سلع غذائية استراتيجية وهي الفول، والعدس، والمكرونة، والأرز، والسكر، والزيت، ومنتجات الألبان والجبن، وإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25% للمواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية، حرصه على متابعة المبادرة بشكل دوري خلال اجتماعاته الدورية مع المحافظين، وتقارير من القطاعات المعنية بالوزارة، موجهًا المحافظين باستمرار متابعتهم الدائمة لتطبيق مبادرة خفض الأسعار الغذائية على أرض الواقع، سواء في الشوادر، أو المنافذ، أو السلاسل التجارية التي تم الإعلان عنها بالمبادرة لتوفير السلع الأساسية، لضمان استمرارها وتحقيق مستهدفاتها في توفير السلع المحددة بأسعار مناسبة للمواطنين في جميع المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن التقرير أشار إلى إضافة 902 منفذ جديد للمبادرة خلال الفترة من أكتوبر الماضي وحتى اليوم الخميس 8 فبراير، ليصبح إجمالي عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض التي تم إقامتها على أرض المحافظات 7126 معرضًا ومنفذًا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، لافتًا إلى أن ذلك يأتي بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية والجمعيات الأهلية ووزارتي التموين والداخلية والمجتمع المدني.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الحكومة تعمل على قدم وساق لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والتي تنعكس بدورها على زيادة أسعار الكثير من السلع على المواطن المصري، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الإجراءات التي تم اتخاذها و المتعلقة بـ«ضبط الأسواق»، وفرض رقابة على التجار ومواجهة محتكري السلع لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، إلى جانب التعاون المكثف للحكومة مع القطاع الخاص في إطار «مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية»، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ،مما يساهم في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حماية اجتماعية لهم.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أن التقرير أوضح أن عدد الحملات الرقابية المكثفة التي قامت بها المحافظات لإحكام الرقابة على الأسواق في المراكز والمدن والأحياء بلغت حوالي 6308 حملات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى المحافظات، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 13107 محاضر مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وكلف اللواء هشام آمنة، القائمين على مبادرة «صوتك مسموع» بالوزراة والمحافظات، باستمرار تلقي الشكاوى الخاصة بأي نقص في السلع الغذائية بالمحافظات أو ارتفاع أسعارها، والتنسيق مع المسؤولين بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تكثيف الرقابة وضبط أسعار السلع في الأسواق، مشددًا على ضرورة الاستمرار وعدم التراخي فيما يتعلق بشكاوى المواطنين واستفساراتهم التي تتعلق بعمل الوزارة في أسرع وقت.

وشدد اللواء هشام آمنة، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالضرب بيد من حديد والتصدي بكل حسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن المواطنين بصورة مقصودة لإرباك الأسواق ورفع الأسعار بصورة غير مبررة وخاصة السلع الاستراتيجية والتي تمس حياة المواطنين بصورة يومية.

كما وجه بتكثيف حملات ضبط الأسواق، ومواجهة التلاعب في الأسعار،والغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والمرور المستمر والمفاجئ على سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء جملة أو تجزئة والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء للمحافظات، للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع الغذائية.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن المحافظات مستمرة في إقامة المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة لتغطي جغرافيًا جميع المدن والمراكز والمناطق ذات الكثافة الكبيرة لتلبي احتياجات محدود الدخل والأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظين لتوفير عدد من المواقع بالمحافظات لإقامة معارض دائمة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع القوات المسلحة لمحاربة الغلاء وتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتي تستمر لمدة 6 أشهر.