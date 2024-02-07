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الأزهر يدين هجوم "مقديشو" ويطالب المجتمع الدولي بالتكاتف للقضاء على الإرهاب

06:40 م الأربعاء 07 فبراير 2024

الأزهر الشريف

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أدان الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًّا بالعاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الأربعاء، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكِّد الأزهر في بيان له، الأربعاء، رفضه لهذه الجريمة النكراء، التي تخالف تعاليم جميع الشرائع والأديان السماوية والقوانين والأعراف الإنسانية والأخلاقية، وتؤكد تجرد مرتكبيها من كل مظاهر الرحمة والإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتكاتف للقضاء على كل مظاهر هذا الإرهاب الخبيث.

وأعرب الأزهر عن خالص تعازيه وصادق مواساته للصومال؛ قيادة وشعبًا، ولأهالي الضحايا، داعيًا الله - عز وجل - أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

الأزهر الشريف الأزهر يدين هجوم مقديشو التكاتف للقضاء على الإرهاب استهداف سوق شعبي بالعاصمة الصومالية

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