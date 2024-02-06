تخفيضات الأوكازيون الشتوي 2024.. 413 محلًا تقدموا للمشاركة في القاهرة

كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موسم الأوكازيون الشتوي 2024 بداية من أمس الاثنين 5 فبراير 2024 على أن يستمر الأوكازيون لمدة شهر كامل.

الأوكازيون الشتوي 2024

أعلنت مديرية التموين بمحافظة القاهرة، تفاصيل بدء الأوكازيون الشتوي 2024 على مستوى العاصمة.

ووجه ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين، بشن حملات مكثفة لمتابعة تنفيذ الأوكازيون بالمحلات المشاركة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد مدير مديرية التموين بالقاهرة، تقدم 413 محلًا للمشاركة في الأوكازيون الشتوي 2024 بينهم 393 محلًا بالقطاع الخاص و20 محلًا بالقطاع العام.

وأشار مدير مديرية التموين، إلى أنه يتم تخصيص أسبوعين لكل محل من المحلات المشاركة في الأوكازيون، والذي يستمر لمدة شهر.

وشدد مدير تموين القاهرة، على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنًا به بيان بالثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية·

وأكد ضرورة حصول الجهات أو المحال المشاركة في التصفية، بشكل مسبق، على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.



ويتم ترك تحديد نسبة التخفيضات على السلع المعروضة للمحال المشاركة، على أن تقوم بتوضيح السعرين قبل وبعد الخصم بالطلب المقدم إلى مديرية التموين.

ويهدف الأوكازيون الشتوي إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية، وإتاحة السلع للمواطن بأسعار مخفضة، حيث تصل التخفيضات إلى 50%، وأحيانا تتجاوز هذه النسبة على بعض المنتجات والسلع.