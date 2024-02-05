رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الشعب المصرى بذكرى الإسراء والمعراج

كتب- نشأت علي:

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، قائلا: نحتفل هذا الشهر بذكرى مباركة عطرة، وهى ذكرى الإسراء والمعراج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، والتي تشهد عرض طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في استخدام التكنولوجيا بالقطاع الزراعي.

وقال: ونحن نحتفل بهذه الذكرى العطرة نستلهم منها قيم الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة.

وتقدم رئيس مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على الشعب المصرى وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم الله علينا باستعادة أقصانا المحتل، فنعم المولى ونعم النصير.