شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب- عمر كامل:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأحد طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة أن طقس الأحد سيكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر، فالقاهرة ستسجل 18 درجة عظمى و10 درجات صغرى، وكفر الشيخ 17 درجة عظمى و9 درجات صغرى، وتسجل العريش 18 درجة عظمى و7 درجات صغرى، وكاترين 12 درجة عظمى و1- درجة حرارة صغرى، والإسكندرية 18 درجة عظمى و10 درجات صغرى، وأسوان 21 درجة عظمى و8 درجة صغرى.