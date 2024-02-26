وفاة النائب علي عطوة.. ورئيس مجلس الشيوخ: كان وطنيا

كتب- نشأت علي:

نعي مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ببالغ الحزن والأسى النائب علي عطوة عضو مجلس الشيوخ عن محافظة جنوب سيناء، والذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الاثنين.

وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بخالص التعازى وصادق المواساة، لأسرة النائب الراحل، قائلا: كان رحمه الله مشهودا له بالكفاءة وكان وطنيا مخلصا ومتفانيا في عمله يشهد له على ذلك الجميع، داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وأنا إليه راجعون.