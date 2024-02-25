مايا مرسي تشهد إطلاق أول مساعدة ذكية "كمت" داخل الجهاز الإداري بالدولة المصرية

"العمل": تعيين 11368 شابا وفتاة وتوظيف 13 ألفًا من ذوي الهمم



كتبت- نور العمروسي:

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في حفل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة لإطلاق المساعدة الذكية "كمت" والتي طورت بإستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للرد على الإستفسارات الخاصة بقانون الخدمة المدنية والإستعلام عن الخدمات التي يقدمها الجهاز للموظفين وجموع المواطنين.

وعبرت رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها بالمشاركة فى إطلاق المساعدة الذكية "كمت" مؤكدة أهمية هذا المشروع لتعزيز التنمية الإدارية والمؤسسية في الجهاز الإداري للدولة المصرية بما يتفق مع أهداف رؤية مصر 2030 الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 ورؤية الإصلاح الإداري في مصر.

تم تطوير "كمت" من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدعم من مشروع الحوكمة الإقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والتي اختارت إحدى الشركات الوطنية الناشئة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر لتنفيذ هذا المشروع بهدف تعزيز الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص وأيضا توفير معلومات دقيقة وموثقة لموظفي الجهاز الإداري للدولة والجمهور بشكل عام.

تعتبر "كمت" أول مساعدة ذكية تعمل داخل الجهاز الإداري للدولة على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع حيث تم تصميمها على نحو يمكنها من الإجابة على أكثر من 50 ألف سؤال في مختلف الإستفسارات القانونية والإدارية المتعلقة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية من خلال تحليل الإستفسارات والرد عليها لحظياً من خلال الموق الإلكتروني الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو تطبيقي الواتس آب والفيسبوك الخاصين بالجهاز.

ويأتي دعم مشروع الحوكمة الإقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) للمساعدة الذكية كمت كجزء من أهداف المشروع لتعزيز التنمية الإدارية والمؤسسية في الجهاز الإداري للدولة المصرية بما يتفق مع أهداف رؤية مصر 2030 الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 ورؤية الإصلاح الإداري في مصر وكذلك دعم ريادة الأعمال حيث وقع إختيار المشروع على إحدى الشركات الوطنية الناشئة والتي أسسها أحد رواد الأعمال المصريين لتنفيذ المساعدة الذكية "كمت" بهدف تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص.