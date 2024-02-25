كيلو اللحوم 280 جنيها.. ننشر أسعار السلع في معرض أهلا رمضان بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أمس السبت، معرض "أهلا رمضان الرئيسي"، في أرض الشركة الشرقية بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية، بالتعاون بين الغرفة التجارية ومديرية التموين.

ويشغل المعرض مساحة تزيد عن 2000 متر مربع، ويهدف إلى عرض وبيع مجموعة متنوعة من السلع والمواد الغذائية، بما في ذلك اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة؛ استعدادًا لاقتراب شهر رمضان المبارك.

وبحسب بيان، الأحد، أثار افتتاح معرض "أهلا رمضان" الذي أقيم أمس في حي العمرانية بمحافظة الجيزة، إقبالاً كبيرًا من قِبل المواطنين، حيث توافدوا بأعداد كبيرة فور افتتاحه، وتميزت السلع المعروضة بالتنوع والجودة، وتوافرها بأسعار مخفضة تناسب جميع الفئات.

ويرصد "مصراوي"، فيما يلي، أسعار السلع الغذائية واللحوم بمعرض أهلا رمضان بالجيزة، كما يلي:

زيت شركة الفتح الإسلامي:

- عبوة 600 ملم: بـ45 جنيها بدلًا من 65 جنيها.

- عبوة 700 ملم: بـ53 جنيها بدلًا من 65 جنيها.

- عبوة 800 ملم: بـ60 جنيها بدلًا من 80 جنيها.

- سكر المصرية معبأ 1 كيلو: بـ27 جنيها.

- لحم مفروم: الكيلو بـ280 جنيها.

- لحم كندوز: يتراوح الكيلو بين 310 جنيهات لـ 330 جنيها.

- مكرونة الكوثر 400 جرام: بـ10.5 جنيه بدلًا من 15 جنيها.

- 1 كيلو دقيق الكوثر: بـ26 جنيها بدلًا من 30 جنيها.

- 1 كيلو دقيق المروة حبة كاملة: بـ26 جنيها بدلًا من 30 جنيها.

- كرتونة بيض أحمر: بـ152 جنيها بدلًا من 168 جنيها.

- كرتونة بيض أبيض: 149 جنيه بدلًا من 158 جنيه.

- سمن فيرن 1 كيلو: بـ150 جنيها بدلًا من 155 جنيها.

- سمن روابي ظرف 55 جرام: 8 جنيهات بدلًا من 9 جنيهات.

- شاي ليبتون 250 جرام: 60 جنيها بدلًا من 63 جنيها.

- شاي ليبتون: 25 جنيها بدلًا من 27 جنيها.

- لحوم سوداني: 250 جنيها الكيلو.

- بلح ناشف: 28 جنيها بدلًا من 30 جنيها.

- بلح 2 كيلو: 70 جنيها بدلًا من 90 جنيها.

- بلح وادي 5 كيلو: 240 جنيها.

- زيت جوز الهند: 150 بدلًا من 130 جنيها.

- 1 كيلو زيتون: 70 جنيها بدلًا من 90 جنيها.

- بلح سكوتي أسواني وسط: 40 جنيها بدلًا من 60 جنيها.

- بتلو وراك كيلو: 85 جنيها.

- دبوس فراخ: 105 جنيها بدلًا من 120 جنيها.

- وراك فراخ: 85 جنيها بدلًا من 90 جنيها.

- موتزاريلا: 130 جنيها.

- دبوس فراخ: 105 جنيها.

- سمنة بلدي جاوس: 135 جنيها بدلًا من 150 جنيها.

- سمنة بلدي بقري: 130 جنيها بدلًا من 140 جنيها.

- بط بلدي مزارع: 120 بدلًا من 140 جنيها.

- بانيه: 160 جنيها.

- كبدة وقوانص: 90 جنيها.

- سمان: يتراوح بين 90 جنيها لـ125 جنيها.

- بط العابد مجمد: 120 جنيها.

- عسل نحل برسيم: 60 جنيها.

- عسل نحل موالح: 70 جنيها.

- عسل نحل حبة البركة جبلي: 80 جنيها.

- عسل نحل طبيعي: 150 جنيها.

- عسل بركة: 75 جنيها.

- عسل خام: 80 جنيها.

- عسل بالمكسرات: 55 جنيها.

- عسل بالشمع: 75 جنيها.

- مربى قطع: 60 جنيها.