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BBC

عمرو أديب يكشف تفاصيل إصابته بـ جلطة في القلب

12:23 ص الإثنين 29 أبريل 2024

الإعلامي عمرو أديب

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كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك زيادة في نسبة الإصابة بجلطة القلب، وجلطة المخ، مضيفا: "تصحى الصبح تسمع عن ناس جالها جلطة".

وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إلى أن الإصابة بالجلطة أصبح منتشرا مثل نزلات البرد، لافتا إلى أنه أصيب من قبل بجلطة في القلب، مضيفا: "أنا عارف يعني إيه جلطة في القلب.. أنا عايش بجلطة ومكنتش عارف أن اللي حسيت به أعراض جلطة".

وأضاف: "لما أصبت بالجلطة كنت فاكر أن عندي مغص، ومعدتي بتوجعني، ولو كنت أعرف أنها جلطة كنت روحت المستشفى ولحقتها"، لافتا إلى أنه يجب أن يكون المواطنين على معرفة بأعراض الجلطة وأسبابه للتعامل معها بشكل أسرع حال الإصابة بها.

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