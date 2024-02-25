إعلان

BBC

تطوير ميدان رمسيس.. بدء أعمال الإخلاء والإزالات بسوق السبتية

02:56 م الأحد 25 فبراير 2024
  • عرض 5 صورة
    أعمال الإخلاء والإزالات بسوق السبتية (3)
  • عرض 5 صورة
    أعمال الإخلاء والإزالات بسوق السبتية (4)
  • عرض 5 صورة
    أعمال الإخلاء والإزالات بسوق السبتية (5)
  • عرض 5 صورة
    أعمال الإخلاء والإزالات بسوق السبتية (2)
  • عرض 5 صورة
    أعمال الإخلاء والإزالات بسوق السبتية (1)
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

قال بيان صادر عن محافظة القاهرة، إن اللواء إبراهيم عبد الهادي، صباح اليوم الأحد، تابع أعمال الإخلاء والإزالات التي تتم بسوق السبتية (محطة مصر).

وبحسب بيان للمنطقة الغربية بمحافظة القاهرة، تأتي أعمال الإخلاء والإزالة في إطار مشروع تطوير ميدان رمسيس.

وحرص نائب محافظ القاهرة، على متابعة آخر تطورات الأعمال التي تم تنفيذها طبقًا للجدول الزمني المعد للانتهاء منها، تمهيدًا لبدء أعمال التطوير المخطط لها.

اقرأ أيضًا:

1000 جنيه رسوم.. البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون جوازات السفر

هل تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر؟.. بيان حكومي عاجل يرد

الطقس اليوم.. تغير جديد في درجات الحرارة على أغلب المناطق

أعمال الإخلاء سوق السبتية ميدان رمسيس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عضو "خطة النواب" تشيد باتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بين مصر وكرواتيا

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* أول تحرك بعد رأس الحكمة.. المركزي يخاطب البنوك لحصر مستندات تحصيل بضائع الموانئ
* بشائر رأس الحكمة.. توقعات بانخفاض أسعار السيارات بأكثر من 20%
* انهيار حاد.. سعر الدولار في السوق السوداء يواصل الانخفاض لليوم الثالث
* غرق معدية منشأة القناطر.. كواليس رحلة الموت لـ13 عاملا
بعد الصفقة الكبرى| هل تنخفض أسعار السلع ومتى يشعر بها المواطن؟.. لازم نفهم مع مجدي الجلاد