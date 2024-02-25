بدء توافد المواطنين على مدفن مبارك في ذكرى وفاته الرابعة - صور

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير: نادر نبيل:

بدأ عدد من المواطنين من محبي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في التوافد على مدفنه، اليوم الأحد، لإحياء ذكرى وفاته الرابعة.

وتحل اليوم الأحد، الذكرى الرابعة لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية في مثل هذا اليوم 25 فبراير 2020.

وقررت أسرة الرئيس الأسبق، فتح ضريحه اليوم، لاستقبال الزوار، وقد شهدت ساحات المدفن توافد عدد من المواطنين؛ لتقديم العزاء والدعاء لروحه.

وفي ذكرى وفاة الرئيس الأسبق، غرّد علاء مبارك، نجل الفقيد، عبر منصة "إكس"، حيث أعرب عن دعائه لوالده بالرحمة والمغفرة، قائلاً: "الذكرى السنوية الرابعة لوفاة الرئيس محمد حسني مبارك، نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه".

يذكر، أنه في 25 فبراير 2020، وعن عمر يناهز 92 عامًا، توفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بعد تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة من حياته، و أُقيمت له جنازة عسكرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة، بالإضافة إلى عدد من الوفود والسفراء الأجانب.