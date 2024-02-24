"دفاع النواب" عن مشروع رأس الحكمة: بداية جادة للشراكات الاقتصادية العالمية مع مصر

كتب- نشأت علي:

اعتبر النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، توقيع صفقة مشروع تنمية وتطوير رأس الحكمة، بمثابة بداية جادة لتوقيع العديد من الصفقات الاقتصادية للشراكات مع الكيانات الاقتصادية العالمية الكبرى مع مصر، معربًا عن ثقته التامة في أن مشروع رأس الحكمة سيعطي دفعةً قويةً للاقتصاد المصري، للانطلاق نحو آفاق أوسع، وتمهد لشراكات استثمارية جديدة تحقق عوائد ضخمة للدولة المصرية؛ تمكنها من مواجهة التحديات الاقتصادية.

واعتبر طنطاوي، في بيان له اليوم السبت، هذه الصفقة الضخمة بمثابة نقلة نوعية غير مسبوقة للاقتصاد المصري، وبداية جادة وحقيقية للقضاء على التضخم والسوق السوداء للعملة، وتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة، مؤكدًا أن المشروعات القومية الكبرى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع أنحاء مصر؛ جعلت مصر مؤهلة لاستقبال المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

وقال النائب إن مكاسب هذه الصفقة ستكون كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني؛ خصوصًا أن هذه الصفقة تصل عوائدها إلى 35 مليار دولار؛ ستدخل لمصر، بالإضافة إلى 35% من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة، مشيراً إلى أن صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة نتاج تحسين مصر مناخ الاستثمار بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث أدرك الجميع قيمة ما قامت به مصر من مشروعات البنية التحتية ومشروعات الطرق، والتي مهدت لاستقطاب استثمارات أجنبية ضخمة.

وأكد طنطاوي أن مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة يؤكد مجدداً العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين مصر والإمارات، والتي تمخضت عن أضخم صفقة استثمارية في تاريخ مصر، مثمنًا حرص مصر على أن تكون صفقة مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، قائمة على الشراكة وليس على بيع الأصول؛ وهي تضمن لمصر ملكيتها في تلك المنطقة الساحرة التي ستجذب 8 ملايين من السائحين الأجانب الجدد.