وزير السياحة: نحتاج إلى افتتاح وتشغيل 200 ألف غرفة فندقية جديدة

كتب- عمرو صالح:

أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، أن مصر تحتاج إلى افتتاح وتشغيل 200 ألف غرفة فندقية جديدة تضاف إلى الطاقة الفندقية الموجودة حاليًا، من أجل تحقيق مستهدفاتها من صناعة السياحة والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2028.

وقال "عيسى"، خلال كلمته مراسم افتتاح فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبليس "WALDORE ASTORIA Cairo Heliopolis"، إلى أن مصر استقبلت 14.9 مليون سائح خلال عام 2023.

وأشاد الوزير، بما شهده من حجم أعمال وتطوير كبير بالفندق، معربًا عن تطلعاته لأن تشهد الفترة المقبلة توسعًا في حجم أعمال الشركة بصورة أكبر في هذا القطاع.

ويضم فندق والدورف أستوريا القاهرة هليوبوليس 235 غرفة فندقية و17 جناحًا بإجمالي 252 وحدة فندقية.

جدير بالذكر أنه من المتوقع افتتاح 25 ألف غرفة فندقية جديدة في مصر خلال 2024 لتضاف إلى إجمالي الطاقة الفندقية الحالية في مصر والتي تبلغ 220 ألف غرفة.

اقرأ أيضا:

معهد الفلك يعلن رسميا أول أيام شهر رمضان وموعد عيد الفطر المبارك

مستقر وظاهرة مسيطرة.. تعرف على حالة الطقس لمدة 6 أيام مقبلة

4 نصائح لترشيد استهلاك "الكهرباء" عند استخدام السخان والحماية من الصعق