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أكاديمية البحث العلمي تنشر تفاصيل محاضرة افتراضية للمهتمين بعلوم الليزر

03:00 ص الثلاثاء 20 فبراير 2024

أكاديمية البحث العلمي

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دعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المتخصصين والمهتمين والباحثين في مجال علوم الليزر للمشاركة وحضور محاضرة افتراضية تحت عنوان "الليزر من العلوم حتى التطبيقات: الاتجاهات البحثية بالمعهد القومي لعلوم الليزر".

تلقي المحاضرة الدكتورة جالة العزب، أستاذ هندسة الليزر وعميد المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، عبر تقنية زووم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.

ينظم المحاضرة مجلس بحوث العلوم الأساسية بقطاع المجالس النوعية وهو إحدى التشكيلات العلمية التابعة للأكاديمية، وستقام المحاضرة تحت رعاية الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبإشراف الدكتور جلال الجميعي، مقرر المجلس النوعي للعلوم الأساسية، والدكتور أحمد جمعه رضوان، أمين المجلس النوعي للعلوم الأساسية.

وتهدف المحاضرة إلي التعريف بالدور الذي يقوم به المعهد القومي لعلوم الليزر كأول مؤسسة بحثية متخصصة في جامعة القاهرة بوصفه معهدا رائدا في مجال علوم وتكنولوجيا الليزر، لا سيما مساهمة المعهد في تطوير تطبيقات الليزر في مجالات متنوعة بما في ذلك الطب والصناعة والزراعة والبيئة، وكذلك دوره في خدمة المجتمع.

أكاديمية البحث العلمي مجال علوم الليزر محاضرة افتراضية للمهتمين بعلوم الليزر

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