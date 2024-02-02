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BBC

ساهمت في تراجع الدولار.. أول توضيح رسمي بشأن صفقة رأس الحكمة

11:21 م الجمعة 02 فبراير 2024

النائب طارق شكري

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كتب- حسن مرسي:
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن صفقة مشروع رأس الحكمة مؤكدة، وأتوقع الإعلان عن التفاصيل والتوقيع خلال الأيام المقبلة.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، أن التسريبات التي انتشرت عن المشروع وحصيلته الدولارية ساهمت في انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازي من 7 إلى 8 جنيهات.

وتابع وكيل لجنة الإسكان، أن الحديث عن 22 مليار دولار قيمة صفقة مشروع رأس الحكمة ليس فيه نوع من المبالغة إذا ما قورن ذلك المبلغ بحجم وموقع تلك المدينة.

وعن توقعاته لسعر الدولار في السوق الموازي عقب الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة أكد شكري، أن قيمة الدولار بالسوق الموازي نتاج مضاربات وشائعات وقيمته الحقيقية أقل بعشرات الجنيهات.

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