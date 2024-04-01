القاهرة في الصدارة.. 24.5 مليار جنيه لتنمية المحافظات بخطة 2023-2024

كتب- محمد نصار:



تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بتنمية المحافظات وتوفير احتياجاتها التنموية في مختلف القطاعات، حيث شهدت الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية اتجاهًا تصاعديًا خلال السنوات الأخيرة وصولا إلى العام المالي 2023-2024.

وبحسب مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23/2024 في مجال التنمية المحلي، بلغت الاعتمادات الماليّة لخطة التنمية المحليّة 23/2024 نحو 24.5 مليار جنيه اعتمادات كلية بزيادة 3.8% عن النسبة المتوقعة لعام 2022-2023 وزيادة 15.7% زيادة عن الاستثمارات الفعلية عام 2021-2022.

وجاء توزيع مُخصّصات دواوين المُحافظات لبرامج التنمية المحليّة 2023/2024، على النحو التالي:

1- القاهرة (11%)

2- أسيوط والبحيرة (6% لكلٍ منهما)

ويتضمن برنامج التنمية المحلية 6 برامج فرعية تختص بـ: رصف الطرق، والكباري والأنفاق، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.



ويحتل بند الرصف، النصيب الأكبر من الاستثمارات المُستهدفة 20223/2024، بنسبة 38.8%، يليه تحسين البيئة 17%، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية 12.7%، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء 10.8%، وتنمية محافظتي سوهاج وقنا 8.9%، والأمن والإطفاء والمرور 6.5%، والكباري والأنفاق 5.3%.

ويحظى إقليم القاهرة الكبرى بـ20%، من إجمالي الاستثمارات الكلية، وإقليم جنوب الصعيد 19%، وإقليم القناة وسيناء 14%، وإقليم الدلتا 13.7%، وإقليم الإسكندرية 12.9%، وإقليم شمال الصعيد 12%، وإقليم وسط الصعيد 8.4%.